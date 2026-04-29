Туристическая карта зарубежного отдыха. Куда поехать россиянам?

Представители туриндустрии фиксируют рост спроса на раннее бронирование у турфирм и сервисов путешествий. Активнее отдых за рубежом в 2026 году планируют и туристы, которые организуют свои поездки без помощи туроператора. Однако определиться с тем, куда лететь грядущим летом, стало немного сложнее: на перераспределение турпотоков влияют новые визовые правила, нестабильность на Ближнем Востоке и растущая популярность Азии. Подробнее — в материале MIR24.TV.

Владелица туристического агентства Майя Котляр в беседе с MIR24.TV заявила, что радикально тренды летнего отдыха в массовом сегменте не меняются.

«Мы видим, что летом акценты смещаются в сторону Вьетнама, поскольку стартуют чартеры и открываются новые направления, — говорит Котляр. — В ТОП-5 всех стран входит Турция, Египет, Вьетнам, Китай и Таиланд. Что касается трендов, то из нашей практики стало понятно: особое место занимают поездки на определенные события. Что это может быть? Например, концерт Канье Уэста в Стамбуле, либо — выступление Селин Дион в Париже. Это яркие кейсы. Очень многие выезжают летом на Бали (есть прямой перелет и адекватные цены на отели). Также частично возвращается Европа, возвращается Греция — несмотря на визовые ограничения и сложности в перелетах. Возвращается Черногория. И, конечно, стоит особо отметить круизный бум.

«Хотела бы обратить внимание на круизные поездки, — говорит организатор зарубежных путешествий и турагент Светлана Качевская. — Сейчас вновь доступен круиз по Средиземному морю. Это Рим, Ибица с заплывом во Францию. Обслуживание и общий уровень достаточно высокий. С круизного лайнера доступно много интересных экскурсий, отправиться на которые можно самостоятельно. Я думаю, что интересно поехать в Юго-Восточную Азию: это Вьетнам и, конечно, Китай. Это может быть и Камбоджа, хотя цены там достаточно высокие. Для тех, кто интересуется духовностью — это Непал. Также у нас всегда замечательный Египет, Красное море. Места силы — это гора Моисея, это Каир. Там сейчас потрясающий новый исторический музей. Греция, кстати говоря. Остров Тира в Эгейском море — уникальное место. Его можно посетить на пароме из Афин. А еще доступный Крит. Впечатления невероятные.

Турция и Египет: проверенная классика

Безусловным лидером остается Турция. По оценкам участников рынка, в этом сезоне она может принять до 7 миллионов гостей из России. Спрос остается высоким: на этом направлении сосредоточено около 44% всех проданных туров. Цены колеблются в зависимости от уровня отеля: минимальная стоимость начинается от 74 тысяч рублей за недельный тур на двоих, а средний чек составляет около 133 тысяч рублей. Отдельные отельеры предлагают скидки до 50%, но такие акции пока носят точечный характер.

Кроме того, туроператоры расширяют чартерные программы: в этом году прямые перелеты в Турцию будут доступны из 28 городов России (в прошлом году их было только 23). Большинство рейсов запланировано в Анталью, но имеются рейсы и в Бодрум, Даламан и Измир.

Египет укрепляет позиции как главная альтернатива Ближнему Востоку, привлекая семейных туристов. Средняя стоимость тура на двоих в мае-июне составляет около 172 тысяч рублей, а средний чек по рынку — 162 тысяч рублей. Заметен и возросший интерес к экскурсионным программам, включая Александрию.

Вьетнам в тройке лидеров

Главной сенсацией 2026 года стал Вьетнам, который впервые обошел Таиланд по популярности и вошел в топ-3 самых востребованных направления, заняв 8% рынка. Средний чек во Вьетнам составляет около 157 тысяч рублей на двоих. Число прямых рейсов из России в Нячанг, Камрань, Фантьет и Дананг активно растет, а проживание остается доступным — от 7-8 тысяч рублей за 10 дней.

Китай (прежде всего, Хайнань) и Таиланд также входят в число лидеров. Средний чек в Китай достигает 173 тысячи рублей, а в Таиланд — около 113 тысяч рублей. По данным сервисов бронирований, около 11,6% спроса по Азии занимает Вьетнам, 9,4% — у Китая и 2,3% — у Таиланда.

Европа при раннем бронировании

Несмотря на визовые сложности, интерес к Европе растет. Лидеры продаж — Греция, Италия, Франция и Испания. Средний чек тура: 150-200 тысяч рублей на человека с перелетом, без учета визового сбора. Вне Шенгенской зоны также высок спрос на безвизовую Сербию и Кипр, а продажи туров в Черногорию выросли на 50%.

Самой бюджетной европейской страной для пляжного отдыха признан Кипр (от 201 тысячи рублей за 10 дней на двоих). Далее следуют Черногория (от 203 тысяч рублей), Испания (от 223 тысяч рублей) и Греция (от 238 тысяч рублей). Самой дорогой стала Хорватия — от 321 тысячи рублей.

Курс на осознанное планирование

Важный тренд 2026 года — рациональное планирование. Россияне стали бронировать туры за 6 месяцев, и доля раннего бронирования достигает 45%. Это позволяет зафиксировать цену до возможного роста валют. Укрепившийся рубль также сделал отдых доступнее, а по ряду направлений цены действительно снизились.

Однако, по прогнозам АТОР, общий рост цен на туры составит 5-7%. Эксперты рекомендуют бронировать заранее и рассматривать альтернативные направления, включая безвизовые страны СНГ, например, Беларусь и Узбекистан, где цены ощутимо ниже.

Разумеется, туристический сезон 2026 года обещает быть интересным и разнообразным, но главный совет для всех, кто планирует отпуск, остается неизменным: раннее бронирование — залог выгодной цены и спокойного отдыха.