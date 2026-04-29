Онищенко снова рекомендовал россиянам не ездить за границу на майские праздники

Поездки за рубеж в период майских праздников могут неблагоприятно отразиться на самочувствии из-за резкой смены климатических условий и часовых поясов. Такое мнение высказал академик РАН и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

© tourdom.ru

Он подчеркнул, что краткосрочные выезды в другие страны в это время сложно назвать полноценным отдыхом. По его словам, даже при благоприятной обстановке сама по себе смена климата и времени становится дополнительной нагрузкой на организм и может привести к стрессу.

Эксперт считает более разумным планировать длительный отпуск на летний период, а майские выходные посвятить поездкам внутри страны, например за город.

Ранее Геннадий Онищенко также высказывался против туров в государства Юго-Восточной Азии, указывая на риски, связанные с распространением инфекционных заболеваний. По его мнению, предпочтение стоит отдавать направлениям, не требующим вакцинации, и в первую очередь внутреннему туризму, который он назвал более безопасным.