Сотрудник пятизвездочного отеля рассказал о поведении туристов из различных стран

Пользователь Reddit с ником Moist-Meal-3757, работающий администратором в пятизвездочном отеле на севере Италии, рассказал о разнице в поведении туристов из различных стран. В частности, он назвал наиболее приятных и сильнее всего раздражающих гостей.

«Лучшие постояльцы, безусловно, испанцы и португальцы, хотя у нас они бывают не так часто. Худшие — некоторые итальянцы, украинцы и американцы», — написал автор, не уточнив, почему у него сложилось такое впечатление.

Зато он рассказал о самом неприятном посетителе — женщина без брони просто зашла с улицы и потребовала заселить ее в самый дорогой номер. Получив отказ, она начала кричать на коллегу автора и угрожать, что вырвет ей волосы.

«Если говорить о самой нелепой просьбе, то однажды после окончания смены ко мне подошла пожилая гостья и попросила меня найти для нее "самую итальянскую вещь, какую только можно представить", дав мне купюру в 200 евро. Я купил ей магнит с изображением итальянского комика и актера Тото и надписью "И я плачу!" Сдачу я, естественно, вернул», — заключил автор.

Ранее другая сотрудница роскошного отеля рассказала о самом необычном постояльце. Мужчина был практически постоянно пьян, а в тех немногих случаях, когда он общался с персоналом в вестибюле, у него случались проблемы с кишечником.