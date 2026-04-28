Во сколько обойдется тур в Турцию на майские праздники

Недорогие туры в Турцию с вылетом из Москвы в майские праздники можно обнаружить в системах бронирования. В частности, с 2 мая за 83 тыс. руб. на двоих предлагается тур на 8 дней (7 ночей) с проживанием в Bieno Club SVS 4* в Аланье на all inclusive. Таким образом, один человек заплатит за поездку 41,5 тыс. руб. при двухместном размещении.

Еще два варианта по такой же цене – недельные туры в четырехзвездочные Simply Fine Alize и в Cleopatra Golden Beach на том же курорте. Последний из названных отелей расположен на первой линии от моря, питание – «все включено».

После длинных выходных стоимость туров в эти отели немного подрастет. Так, отдых в Cleopatra Golden Beach с отправлением из Москвы 12 мая предлагается за 96 тыс. руб. на двоих.

Впрочем, если рассматривать популярные на российском рынке отели уровня 5*, то стоимость отдыха в них может по-разному меняться после праздников. В некоторых она растет, в других остается на прежнем уровне.

Например, тур на 8 дней в Good Life Utopia Family Resort 5* с начала мая продается за 118 тыс. руб., а с 14-го числа – уже за 136 тыс. Заметно подорожает с середины мая и отдых в Belek Beach Resort 5*. Тур с вылетом из Москвы 2 мая и размещением в «промо стандарт» доступен за 150 тыс. руб. на двоих. С 11 мая аналогичный вариант с проживанием в таком же номере стоит уже 226 тыс.

В то же время стоимость туров в некоторые востребованные отели в начале и середине мая остается прежней. Так, недельный тур в Sherwood Exclusive Kemer 5* (superior) обойдется в 170–180 тыс. руб. на двоих. Незначительно скорректируется цена тура в Nirvana Dolce Vita 5* с размещением в club room forest view: с 2 мая он стоит 230 тыс. руб., а с 11 мая – 250 тыс.

