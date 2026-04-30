Турэксперт объяснил рост спроса на необычные локации Таиланда

Генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов прокомментировал данные Ассоциации туроператоров России, согласно которым спрос на оригинальные и менее известные локации Таиланда среди россиян стремительно растёт.

За последние пять лет после снятия ковидных ограничений в страну приехало очень много россиян — как на ПМЖ, так и на зимовку. Они уже изучили основные туристические регионы и теперь стремятся двигаться дальше, открывая для себя «второй слой» Таиланда, объяснил эксперт в интервью 360.ru.

«Людям свойственно искать природу, которую ещё не тронула человеческая рука или нога. Это абсолютно нормальное явление. И в Таиланде много таких мест», — отметил Арутюнов.

По его словам, Таиланд остаётся безопасным направлением для самостоятельных путешественников, что позволяет легко комбинировать прямые рейсы на Пхукет или Бангкок с поездками на неизведанные острова или на север страны.

