Россиянка рассказала, во сколько обошлись ей две недели в Японии

Российская тревел-блогерша провела в Японии две недели и раскрыла траты на поездку. Видео с рассказом о путешествии она поделилась на своей странице @sofiiassofi в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, сервисный сбор за визу обошелся туристке в 970 рублей, а авиабилеты между Москвой, Пекином и Токио в обе стороны — в 46,5 тысячи рублей с багажом. Еще около 21 тысячи рублей ушло на скоростные поезда внутри страны. На отели россиянка потратила примерно 42 тысячи рублей, а на еду уходило от 600 рублей за один прием пищи.

Ранее сообщалось, что поездки в Японию подорожают для россиян из-за повышения топливных сборов местных авиакомпаний с июня. По прогнозам, цены на билеты могут вырасти вдвое.