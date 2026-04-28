Турист потрогал черепаху в Азии и оказался под следствием

Китайский турист оказался под следствием в Азии за прикосновение к охраняемой морской черепахе. Об этом пишет портал Taipei Times.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, на острове Сяолиоуциоу у юго-западного побережья Тайваня. 50-летний мужчина по фамилии Лю потрогал дикое животное, нарушив своим действием местный закон об охране природы. Турист заявил, что контакт был случайным, так как черепаху отбросило к нему волнами. Однако сотрудники береговой охраны посмотрели записи с камер видеонаблюдения и убедились, что мужчина сделал это преднамеренно. Нарушителя задержали, а дело передали в прокуратуру.

Представители береговой охраны также предупредили туриста, что лица, нарушающие покой охраняемой морской фауны на Тайване, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до одного года, задержанию или штрафу до 300 тысяч тайваньских долларов (около 711 тысяч рублей).

Инцидент вызвал обеспокоенность среди местных жителей, которые отметили, что по всей территории пляжей размещены предупреждающие знаки о запрете контакта с морскими черепахами.

Ранее турист из Чехии вырезал имя Lada на панцире морской черепахи в Египте. Видео, снятое местными дайверами, попало в сеть и возмутило пользователей.