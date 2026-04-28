Две авиакомпании из Кувейта планируют рейсы в Москву

Сразу две кувейтские авиакомпании планируют в мае начать рейсы в Москву. Об этом говорят данные официальных сайтов Kuwait Airways и Jazeera Airways.

Согласно расписанию Jazeera Airways, первый вылет J9 335 из Эль-Кувейта в Домодедово намечен на 17 мая на Airbus A320. Из Москвы в международный аэропорт Кувейта (KWI) самолеты будут отправляться с 18 мая ежедневно. Вылет J9 336 запланирован в 00:35, продолжительность полета составит чуть более 5 часов.

Билеты уже можно купить на сайте перевозчика. Перелет в один конец по минимальному тарифу обойдется в 425 долларов (около 32 тыс. руб.). Round trip можно забронировать за 805 долларов (примерно 60 тыс. руб.).

Как пояснил редакции TourDom.ru источник, близкий к авиакомпании Jazeera Airways, в настоящее время рейсы, билеты на которые выставлены на продажу, планируются к выполнению в условиях текущей геополитической ситуации. «Если она изменится, то и расписание может скорректироваться», – добавил наш собеседник.

На сайте другого арабского перевозчика, Kuwait Airways, ближайшая дата вылета по маршруту Москва – Кувейт – 16 мая. Авиакомпания собирается летать в Домодедово 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Билет в одну сторону предлагается за 142 кувейтских динара (около 34 тыс. руб.).

Kuwait Airways планировала открыть авиасообщение с Москвой еще 16 марта, однако ситуация в Персидском заливе помешала это сделать. Бюджетная авиакомпания Jazeera Airways прекратила полеты в Россию 28 февраля, после закрытия воздушного пространства Кувейта из-за конфликта на Ближнем Востоке. После того как 23 апреля небо над страной открыли, появилась информация о возобновлении рейсов с 26-го числа, однако эти данные не подтвердились.