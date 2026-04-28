Как изменился спрос россиян на отели «все включено»

Весной 2026-го российские туристы начали чаще выбирать зарубежные отели, работающие по системе «все включено», с более низким средним чеком. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики сервиса отметили, что средняя цена на суточное размещение в таких зарубежных отелях в весенний сезон этого года составила 19 тысяч рублей, в то время как в 2025-м она составляла 21,3 тысячи рублей. При этом сократилась и средняя продолжительность бронирования, составив пять дней в текущем сезоне, тогда как в 2025-м она достигала 5,4 дня.

Лидером среди зарубежных направлений по-прежнему является Турция с показателем 53,8% всех бронирований отелей «все включено». На втором месте расположился Египет с долей 28,2%, а третье заняли Мальдивы с долей 2,7%. Однако в 2025 году в топ-3 вошли Турция (39,7%), Египет (38,4%) и ОАЭ (9,2%).

«Доля бронирований Турции в общем объеме зарубежных поездок выросла на 35,5%, а доля Египта снизилась на 26,6%. ОАЭ уступили свою позицию Мальдивам, доля которых в общем объеме взлетела более чем в пять раз», — подчеркнули эксперты.

При этом наибольший рост интереса был зафиксирован к Мальдивам, доля которых увеличилась в 5,5 раза. Почти аналогичный рост продемонстрировал Вьетнам (доля бронирований выросла в 5,4 раза и составила 2,6%). Кроме того, спрос увеличился на Шри-Ланку (на 66,7%), на Кипр (40%) и на Турцию (на 35,5%).

Отмечается, что в 2026 году в числе популярных отелей «все включено» появились новые направления, в числе которых Маврикий, Кабо-Верде, Испания, Индонезия, Греция, Абхазия, Армения, Черногория, Португалия и Бангладеш.