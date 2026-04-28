Кобра заползла в штаны туристу в отеле Египта

Кобра заползла в штаны туриста из Германии и укусила его за ногу во время шоу в отеле Египта, что привело к летальному исходу. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия произошла в начале апреля. Уточняется, что 57-летний немец приехал в Хургаду, Египет, с двумя родственниками. В один из дней в отеле проходило шоу с двумя кобрами. Их традиционно поместили на шеи двум туристам.

Ведущий не уследил за одной из рептилий, в итоге та заползла в штаны к отдыхающему и укусила его. У жертвы сразу проявились признаки отравления змеиным ядом. Ему оказали первую помощь на месте, а после увезли в реанимацию, но уже в больнице мужчина перестал подавать признаки жизни.

Ранее туристы проснулись от шипящей возле их голов кобры в отеле Таиланда. Инцидент попал на видео.