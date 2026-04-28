«Аэрофлот» еще не принял решение о возобновлении рейсов в ОАЭ, несмотря на то что билеты на вылеты в Дубай уже есть в продаже. Об этом сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский.

«У нас продажи открыты с 1 июня. Решение о возобновлении полетов в ОАЭ будет принято позже», – пояснил гендиректор перевозчика.

Отметим, что в системе бронирования «Аэрофлота» рейсы из Москвы в Дубай (SU 0520, SU 0524 и SU 0526) и в Абу-Даби (SU 0530) действительно заявлены на 1 июня.

Что касается других авиакомпаний, то на сайте «Уральских авиалиний» можно забронировать билеты из Домодедово в аэропорт Аль-Мактум начиная с 24 сентября, Utair планирует начать полеты из Внуково с 3 октября. Ранее S7 заявляла, что не будет оперативно возобновлять рейсы, поскольку летнее расписание уже сформировано.

Напомним, что Росавиация 20 апреля сняла ограничения на программы в ОАЭ для российских авиакомпаний. Им также разрешено продавать билеты на этом направлении.