Рублевый рай в Анталье: туристы получили неожиданный бонус

Российские отдыхающие в турецкой Анталье получили неожиданный бонус: прямо на территории отелей магазины и медпункты начали принимать рубли. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости, обнаружившие на входе в торговые точки наклейки с информацией на русском языке. Удобство стало особенно востребованным на фоне продолжающихся проблем с оплатой за рубежом российскими банковскими картами.

Продавцы в отелях Белека рассказали, что принимают оплату сразу несколькими способами. Самый популярный — через Систему быстрых платежей (СБП). Достаточно открыть приложение любого российского банка, отсканировать QR-код, и деньги спишутся моментально. Также в ходу наличные рубли и карты UnionPay, выпущенные российскими банками. Цены в таких точках указаны в долларах, но на кассе их пересчитывают по текущему курсу. Услуги медицинских пунктов при гостиницах тоже можно оплатить рублями.

По данным портала Sunmar, оплата через СБР работает по всей Турции без комиссии: сумма списывается в рублях и автоматически конвертируется в лиры. Лимит одной операции — от 10 000 до 350 000 рублей. Помимо приложений Сбера и ВТБ, туристы могут использовать и специальные сервисы вроде Letim. Однако эксперты предупреждают: обменники берут рубли крайне невыгодно, поэтому наличные лучше оставлять лишь для мелких покупок прямо в отеле.