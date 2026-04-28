Первый за два месяца рейс из Ирана прибыл в Москву

В московском аэропорту Шереметьево приземлился первый с конца февраля рейс из Тегерана. Возобновление авиасообщения произошло на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке после недавнего обострения конфликта.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, перелет выполнила иранская авиакомпания Mahan Air на дальнемагистральном Airbus A340. Самолет вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни в 06:40 по московскому времени и прибыл в столицу России в 09:17.

Частичное открытие воздушного пространства Ирана произошло 18 апреля после введения временного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Позднее оно было продлено президентом США Дональдом Трампом на период переговорного процесса. Уже 25 апреля возобновил работу главный международный аэропорт страны.

На этом фоне 20 апреля Росавиация сняла ранее введенные ограничения на выполнение полетов российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. При этом перевозчикам рекомендовано учитывать требования иранских авиационных властей при выполнении рейсов, включая транзитные.

В системе бронирования «Аэрофлота» ближайший доступный рейс из Москвы в Тегеран запланирован на 3 июня.