71% самарцев готовы ездить в другие города ради фестивалей, концертов и крупных мероприятий. При этом 46% ездят на музыкальные фестивали и концерты, а 30% на городские праздники и фестивали. По данным онлайн-опроса сервиса Авито Путешествия, в 2026 году событийный туризм в Самаре становится массовым.

Сильнее всего формат событийного туризма развит среди молодежи 18–24 и 25–34 лет: 73% и 70% соответственно хотя бы иногда выезжают на события в другие города, при этом каждый пятый (19%) делает это регулярно. В более старших возрастных группах этот формат распространён заметно меньше.

Главными поводами для таких поездок становятся музыкальные фестивали и концерты (43%), а также городские праздники и локальные фестивали (40%). Спортивные события и деловые мероприятия, например, выставки, форумы и конференции, формируют дополнительный спрос — их выбирают по 19% опрошенных.

Рост популярности событийного туризма обусловлен в том числе расширением рынка размещения. 58% самарцев для размещения в таких поездках выбирают отели, а 32% предпочитают посуточные квартиры или апартаменты.

В целом, почти половина путешественников (44%), которые посещают мероприятия в другом городе, выбирают частный формат размещения — посуточные квартиры, апартаменты или дома. Особенно этот вариант полюбили путешественники из поколений зумеров и миллениалов: в возрасте 18–34 лет такой формат выбирают 37–38% событийных туристов. При этом среди этих же групп также наиболее популярны глэмпинги (по 6% в каждой), что выше, чем у представителей других возрастных категорий. Опрошенные в возрасте 45–54 и 55–64 чаще остальных групп предпочитают останавливаться в отелях или гостиницах — 49% и 52% соответственно. Глэмпинги и кемпинги на природе выбирает 5% опрошенных туристов.

Главные критерии при выборе места размещения: для большинства ключевыми факторами остаются цена (58%), комфорт (52%) и близость к площадке (46%). Для молодёжи 18–24 лет чаще важнее изучать отзывы и рейтинг объекта (40%), и наличие возможности проживать большой компанией (17%). Эти же критерии важны для молодых людей в возрасте 25–34 лет — 32% и 11% соответственно.

"Событийный туризм и рынок посуточной аренды напрямую усиливают друг друга. Концерты, фестивали и городские праздники создают новые поводы для поездок и формируют дополнительный спрос, а посуточная аренда делает такие поездки доступнее: помогает быстро найти жилье рядом с площадкой и "разгружает" города в периоды пикового спроса. Рост посуточных форматов размещения особенно ценен и для молодой аудитории. Они быстро принимают решения, более гибкие и даже спонтанные в выборе поездок, и рынок подстраивается под этот запрос: чтобы весь путь — от выбора события до бронирования жилья — был простым, быстрым и удобным", — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

Почти половина событийных туристов (48%) планируют поездки на мероприятия заранее — вместе с ростом внутреннего туризма растет и осведомленность россиян об интересных поводах и региональных активностях. Чаще всего поездку планируют за один-два месяца и даже раньше, хотя молодая аудитория принимает решения быстрее: среди пользователей 18–24 лет каждый четвертый планирует поездку за 2–3 недели, а около 25% — за несколько дней или спонтанно.

При этом такие поездки часто носят социальный характер — люди едут компаниями, и это напрямую влияет на выбор формата размещения. Квартиры и апартаменты в таких случаях признаются более удобными: можно жить вместе, делить расходы и проводить время вне самого события.