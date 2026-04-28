АТОР: турпоток из РФ в Малайзию вырос почти на 13%

В январе – марте 2026 года поток туристов из РФ в Малайзию увеличился 12,7% по сравнению с показателями годичной давности, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Турпоток из России в Малайзию продолжает расти: в 2025 году он увеличился на 7%, а всего за три первых месяца 2026 года рост стал еще более впечатляющим – 12,7% год к году. В числе причин – разнообразие отдыха, конкурентные цены и активное развитие инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Как уточняется, самые лучшие показатели за три первых месяца 2026 года у января – 21 тыс. 740 визитов, второе место у марта – 17 тыс. 438. Данные февраля чуть ниже – 17 тыс. 393 туриста из РФ. В целом Россия входит в топ-20 стран по числу туристов в Малайзии.