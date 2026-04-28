Иранская авиакомпания Mahan Air возобновила рейсы в Москву

Авиарейс иранской авиакомпании Mahan Air вылетел из Тегерана в Москву, став первым рейсом с 26 февраля — дня, когда было закрыто авиасообщение между городами на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта «Шереметьево».

© Московский Комсомолец

По данным пресс-службы, прибытие лайнера в российской столице ожидается в 09:18 мск.

Рейсы по данному направлению были приостановлены после того, как Иран закрыл своё воздушное пространство на фоне возникшей на Ближнем востоке эскалации.

В ночь на 8 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутых договорённостях с Ираном. Стороны договорились о прекращении огня на две недели. 25 апреля 2026 года в Иране возобновились рейсы гражданской авиации.

Mahan Air — одна из крупнейших частных авиакомпаний Ирана, находящаяся под санкциями США с 2011 года за перевозку оружия и людей в поддержку сирийского правительства и Корпуса стражей исламской революции.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.