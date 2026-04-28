Число рейсов из Хабаровска в Фуюань планируют увеличить

На Хабаровском судостроительном заводе завершили подготовку скоростного пассажирского теплохода «70 лет Победы». Судно прошло все необходимые регламентные работы, после чего его спустили на воду. Теплоход предназначен для плавания по внутренним рекам и может преодолевать до 650 километров.

В прошлом сезоне судно впервые после долгого перерыва, вызванного пандемией, отправилось по маршруту Хабаровск – Фуюань. Нынешняя навигация, по прогнозам, окажется не менее загруженной. В расписании – ежедневные отправления шесть раз в неделю, как и в 2025 году.

Более того, руководство завода допускает увеличение интенсивности перевозок. Если пассажирский спрос останется высоким, а с китайской стороной удастся согласовать все формальности, количество рейсов могут удвоить – до двух в сутки.

Ранее «ФедералПресс» писал, что стоимость билетов на теплоход «70 лет Победы» резко выросла. Для групп туристов проезд туда и обратно теперь обходится в 11,5 тысячи рублей вместо прежних 9 тысяч. Турфирмы Хабаровска обратились к главе региона с просьбой разобраться в резком скачке стоимости.