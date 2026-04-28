Эксперт объяснил, как изменился турпоток из РФ в Суйфэньхэ и Хуньчунь

Китайские Суйфэньхэ, Хуньчунь и Мишань стремительно дорожают для российских туристов: сказываются спрос, инфляция и курс юаня. Однако поток путешественников не иссякает. Зачем россияне едут в приграничный Китай, рассказал «ФедералПресс» профессор Сергей Толкачев.

«В последние годы наблюдается тенденция к росту цен на отдых в приграничных городах Китая, таких как Суйфуньхэ, Хуньчунь и Мишань.

Это связано, во-первых, с ростом спроса, поскольку увеличение числа туристов, желающих посетить эти города, приводит к повышению цен на проживание, питание и услуги.

Во-вторых, общие инфляционные процессы в Китае также сказываются на стоимости товаров и услуг.

В-третьих, происходит укрепление юаня по отношению к рублю, что делает отдых в Китае дороже для российских туристов.

Также Китай активно инвестирует в развитие туристической инфраструктуры, что отражается на ценовой политике. Основными причинами, по которым туристы выбирают приграничные города Китая, являются:

Шоппинг, так как в этих городах представлен широкий ассортимент товаров по доступным ценам.

Медицинский туризм: лечение в китайских клиниках, использование традиционной китайской медицины, оздоровительные процедуры. Также популярностью пользуются пластическая хирургия и стоматология, поскольку Китай предлагает качественные и относительно недорогие услуги в этих областях. Многие туристы едут именно за этим.

Приграничные города идеально подходят для коротких поездок – выходные или 3-4 дня. Это удобно и не требует длительного отрыва от работы.

Популярностью пользуется и экскурсионный туризм: посещение местных достопримечательностей, знакомство с культурой и историей. Также многие туристы хотят ощутить вкус настоящей китайской кухни и попробовать блюда, недоступные в России.

Если говорить еще о популярных услугах, то Китай славится своей культурой массажа, и оздоровительные салоны всегда востребованы. Также там есть много ателье, где можно сшить одежду по своим меркам из различных материалов по весьма доступной цене, они тоже пользуются большим спросом.

Стоит отметить, что в Китае есть налаженная система профессиональных переводчиков, сопровождающих туристов на рынках, в клиниках и во время экскурсий, что упрощает поездки и тоже привлекает людей.

Подводя итог, можно сказать, что в целом, приграничный Китай продолжает привлекать туристов своей доступностью (несмотря на рост цен), широким спектром товаров и услуг, а также возможностью получить качественные медицинские и косметологические процедуры по разумным ценам».