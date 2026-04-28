Сколько туристы заплатили за премиальный тур на майские праздники

Самый дорогой тур на майские праздники стоил более 9 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу туроператора Fun&Sun.

Отмечается, что за 9,2 млн рублей семья из трех человек отправится на 13 дней на Мальдивы.

«Средний чек поездки превысил 3 млн руб. на человека, что делает эту заявку одной из самых дорогих в премиальном сегменте майских продаж», — говорится в сообщении.

Специалисты турагентства назвали самый бюджетный вариант отдыха на майские праздники с перелетом: это сити-тур в Ереван на пять дней с вылетом 3 мая. Стоимость тура на двоих составляет 20 тысяч рублей.

25 апреля член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что россияне могут продлить майские праздники до 11 дней, если возьмут отпуск с 4 по 8 мая.

Депутат отметила, что есть более выгодный вариант — взять отпуск с 27 по 30 апреля. В этом случае можно отдыхать девять дней подряд, с 25 апреля по 3 мая, потратив четыре дня отпуска. В апреле 22 рабочих дня, поэтому разница между оплатой рабочего дня и отпускного меньше, чем в мае.