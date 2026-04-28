Туры из Новосибирска в Турцию и Таиланд подешевели почти вдвое

За неделю на Пхукете для двоих просят от 108 тысяч рублей, а отдых в турецких отелях 3* стартует с 93,5 тысячи.

Новосибирские туристы, ещё не определившиеся с планами на майские праздники, получили неожиданный бонус. Стоимость зарубежных пакетных туров с вылетом из столицы Сибири за последние дни резко снизилась — цены упали почти в два раза по сравнению с началом месяца.

По данным агрегаторов путешествий, на период с 1 по 10 мая 2026 года открылась «вторая волна» спецпредложений. Туроператоры, стремясь заполнить оставшиеся места на рейсах и в отелях, скорректировали ценники. В результате поездка на 6–14 ночей для двоих взрослых стала гораздо доступнее.

Вот какие минимальные цены зафиксировали аналитики для популярных направлений:

· Турция: отдых в отеле уровня 3 звезды обойдётся от 93 516 рублей на двоих.

· Таиланд: недельный тур на Пхукет (также 3*) можно найти минимум за 108 645 рублей.

· Вьетнам: поездка в Нячанг стартует от 137 150 рублей на двоих.

Эксперты туриндустрии поясняют: такое снижение перед пиком сезона — стандартная рыночная практика. Когда спрос стабилизируется, а глубина продаж сокращается, компании начинают распродавать остатки по горящим ценам.

«Последние дни перед вылетом на майские праздники стали отличным шансом для спонтанного путешествия, — комментируют специалисты. — Сейчас можно „выцепить“ тур по цене, которая почти в два раза ниже той, что была в период раннего бронирования».

Важный нюанс: указанные цены динамические. Они могут меняться в зависимости от заполняемости рейса и наличия свободных номеров в гостинице. Тем, кто решился на поездку, советуют оформлять путёвку в ближайшие дни, чтобы успеть занять последние места на подходящие даты.