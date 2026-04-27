В Европе нашли новый способ избавиться от туристов

Власти еще одной курортной страны Европы нашли новый способ избавиться от туристов с помощью запрета на лежаки на пляжах. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что речь идет о 251 пляже Греции — таким образом государство хочет бороться с чрезмерным туризмом и сохранять прибрежные зоны в их естественном состоянии. В этих местах можно будет загорать лишь на полотенце. Более того, там запретили бетонные пирсы, волнорезы и мощеные дорожки.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. В Барселоне и в других популярных туристических городах Испании прошла массовая антитуристическая акция с лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».