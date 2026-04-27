Чем грозит российским туристам банкротство Georgian Airways

Авиакомпания Georgian Airways начала сокращать рейсы на фоне резкого роста цен на авиационное топливо и предупредила о риске банкротства, если ситуация не улучшится.

Как сообщили грузинские СМИ, перевозчик уже оптимизирует полетную программу, убирая менее загруженные направления, ведет переговоры с правительством и рассчитывает на поддержку.

Сейчас Georgian Airways остается заметным игроком на линии Россия – Грузия. Основной объем перевозок – это маршрут Тбилиси – Москва, где выполняется до 2–3 рейса в день (примерно 20 рейсов в неделю). Помимо Москвы, перевозчик летает и в другие города России – в Санкт-Петербург и Новосибирск, но там частоты значительно ниже и могут меняться в зависимости от сезона.

В общей структуре перевозок доля Georgian Airways между Россией и Грузией оценивается примерно в 15–25%, тогда как большинство рейсов уже сейчас выполняют российские авиакомпании – «Азимут», Red Wings и «Победа». По словам экспертов, это ключевой момент: рынок изначально диверсифицирован, и он не завязан на одном перевозчике. Поэтому даже при вероятном сокращении программы Georgian Airways полного «провала» в авиасообщении не ожидается. Летать между Россией и Грузией по-прежнему будет можно, и рейсов в целом останется много. Но изменения будут чувствоваться в деталях: станет меньше удобных слотов, снизится гибкость по датам, что отразится в первую очередь на тех, кто летит через Грузию в Европу. Тбилиси хоть и не так популярен у транзитных пассажиров, как Кутаиси, но и из столицы есть удобные варианты перелетов в Европу: например, рейсы британского лоукостера EasyJet в Милан, Лондон и Женеву.

Сокращение рейсов может отразиться и на ценах – разумеется, в сторону их увеличения. Сейчас, кстати, тарифы у Georgian Airways выше, чем у российских конкурентов. Так, на 11 мая билет из Москвы в Тбилиси на рейсе грузинского нацпера обойдется в 20 тыс. При этом бортом Red Wings можно долететь за 17 тыс., а «Азимутом» за 14.

