Туристка отдала почти два миллиона рублей стоматологу в Турции и лишилась зубов

Туристка из Великобритании отдала почти два миллиона рублей стоматологу в Турции и лишилась зубов. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 38-летняя Джеки Линн пострадала после стоматологической операции еще в 2025 году, однако подробностями поделилась недавно. Мать-одиночка в марте прошлого года решила подлечить в турецкой стоматологии крошащиеся зубы и заплатила за их реставрацию 3000 фунтов стерлингов (304 тысячи рублей). Через несколько месяцев ей пришлось снова обратиться в ту же клинику, однако врач решил вылечить ей не три корневых канала, а 15.

После этого у Линн началась инфекция крови, глаз почернел, а лицо распухло. Медики сообщили пострадавшей, что теперь ей придется удалить все зубы, а операция и установка протезов обойдется в 18 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей).

«Я думала: что, черт возьми, я наделала?» — отметила путешественница.

В итоге женщине установили 12 имплантов. На данный момент полость рта у пациентки еще не зажила, ей приходится есть только мягкую пищу в виде картофельного пюре и йогуртов, она похудела на шесть килограммов. Линн призвала других туристов внимательно читать отзывы о медучреждениях за границей. Постоянные протезы зубов британка планирует поставить в августе 2026 года.

Ранее впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба российская туристка не выжила. Женщина давно копила на свое первое путешествие и поехала в Азию с сестрой.