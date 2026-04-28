Рейс American Airlines сорвался из-за протекшего туалета

Региональный рейс авиакомпании American Airlines в США сорвался из-за протекшего туалета в пассажирском самолете. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 25 апреля на борту реактивного лайнера CRJ, который готовился к отправке из Уичиты в Вашингтон. Во время посадки бортовой санузел вышел из строя, и отходы потекли по салону между кресел.

«О боже, оно приближается!» — написал в соцсетях очевидец, выложивший фотографию зловонной лужи в проходе.

Всех пассажиров пришлось эвакуировать. Воздушное судно отстранили от полетов до устранения неполадки. Инженер авиагавани предположил, что утечка могла произойти из-за персонала, который заправил водоочистительную систему большим количеством химической смеси, переполнив ее.

