Какие стыковки Air Arabia будут доступны россиянам в мае

В системе бронирования Air Arabia появились билеты из российских аэропортов. Судя по датам, доступным для покупки, пока что все идет по ранее озвученному графику – серьезных корректировок нет.

© tourdom.ru

Так с 21 мая из Москвы можно будет улететь в Шарджу. В первый день предполагается только один дневной рейс, а уже с 22-го числа 3 разворотных в сутки в ежедневном формате. К вышеназванному добавятся еще 2 ночных. Билеты доступны от 21,5 тыс. руб в одну сторону.

С 23 мая арабский лоукостер готовится возобновить маршруты в Рас-эль-Хайму – из Домодедово самолеты будут отправляться в 00:50 по четвергам, субботам, понедельникам. А с 3 июня авиакомпания намерена уже лететь в Абу-Даби. На утренний рейс из Домодедово по средам, пятницам и воскресеньям предлагается попасть от 20 тыс.

Есть в системе бронирования и билеты из региональных аэропортов. Так с 22 мая по маршруту Екатеринбург – Шарджа Air Arabia планирует летать ежедневно. С 21 мая доступны рейсы из Казани. Четыре раза в неделю в Шарджу, а в Рас-эль-Хайму по пятницам.

С 23 мая из Самары, с 24-го – из Уфы. Заявленная частота для каждого из городов – 3 раза в неделю. Близкого возобновления полетов не обещают только Сочи – там ближайшая для бронирования дата лишь 29 июня.

Восстанавливать маршрутную сеть постепенно арабский перевозчик начинает с мая. И к моменту первых рейсов из России, если они состоятся, туристам уже должны быть доступны основные интересные им стыковки в хабе ОАЭ. Ровно с той же даты – 21 мая – в системе бронирования появляются билеты из Шарджи в Мале, Пхукет и Коломбо.

Судя по чатам, посвященным авиакомпании, многие туристы еще продолжают оформлять возвраты по отмененным рейсам. Не у всех идет гладко. Даже отмены через чарджбэки в банках порой занимают месяц-полтора.

Новости о возможном возобновлении рейсов тоже обсуждаются, но далеко не все верят, что Air Arabia в назначенный час полетит по всем названным направлениям и в том объеме, в котором запланировала: «Если билеты продаются – это не значит, что их не отменят».

