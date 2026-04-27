В июне предлагают слетать из Еревана в Рим за 3 тысячи рублей

На начало лета в агрегаторах можно найти дешевые билеты в популярные города Европы из удобных для российских туристов хабов.

Например, 7 июня улететь из Еревана в Рим и 14-го числа вернуться обратно рейсами лоукостера Wizz Air предлагают за 6,6 тыс. руб. (3,3 тыс. руб в одну сторону)*. Путешествие в Милан 4 июня с возвращением 11-го обойдется в 11,7 тыс. руб.

Из Кутаиси есть неплохие варианты добраться в Париж: 1–8 июня перелеты будут стоить 15,9 тыс. руб. Примерно такую же сумму нужно заплатить за билеты из грузинского города в Милан.

В Барселону и Вену в начале лета выгоднее всего лететь через Стамбул. Билеты в испанский город 2–9 июня рейсами лоукостера Vueling обойдутся в 15,5 тыс. руб., в столицу Австрии в эти же даты за 10,5 тыс. руб. доставит турецкий перевозчик AJet.

Проблематичнее, а точнее, существенно дороже добраться до Стамбула, Кутаиси и прочих близлежащих хабов из России. Так, чтобы попасть на дешевые рейсы из Еревана в Рим и обратно за билеты из Москвы в армянскую столицу и в Москву придется заплатить 38 тыс. руб. Финальный чек – почти 45 тыс. руб. А путешествие из Москвы в Вену 2–9 июня будет стоить в общей сложности 43 тыс. руб.

Впрочем, по нынешним временам это вполне благоприятные цены для российских туристов. Для сравнения: за билеты на единственный прямой рейс в Европу Москва – Белград и обратно в начале июня придется выложить без малого 100 тыс. руб.

* – здесь и далее стоимость без багажа.