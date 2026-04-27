«Комету» из Сочи в Сухум запустят уже в середине мая

Первый рейс «Кометы» по маршруту Сочи – Сухум намечен на 15 мая, что почти на 3 месяца раньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Абхазского морского пароходства» Адамыр Габуния.

По его словам, в августе 2025 года судно выполнило тестовый рейс, в ходе которого в рамках пилотного проекта отрабатывались технические, организационные, а также пограничные и таможенные процедуры. Полученный опыт, а также подтвержденный интерес со стороны пассажиров позволили сформировать представление о дальнейшей работе линии.

В новом сезоне навигация между Россией и Абхазией откроется раньше: регулярное сообщение по маршруту Сочи – Сухум – Сочи планируется начать 15 мая.

Ожидается 2 рейса в неделю, по вторникам и пятницам. Судно будет ходить по маршруту до октября, если позволит погода и подтвердится ожидаемый спрос на направлении.

Основной задачей на 2026 год станет переход от пилотного режима к стабильному и предсказуемому графику работы, ориентированному на удобство пассажиров.

Продажа билетов будет запущена в ближайшее время кассах портов Сочи и Сухума, а также через официальный сайт перевозчика. Минимальная стоимость кресла – от 2,8 тыс. руб.