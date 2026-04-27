Рейс Екатеринбург — Стамбул задержали на 7 часов из-за неисправности

Сегодня, 27 апреля, рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6-773 по маршруту Екатеринбург — Стамбул задержали на семь часов. Самолёт должен был вылететь из Кольцово в 07:20, но согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, плановое время вылета 15:00.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» прокомментировали, что у воздушного судна после запуска двигателей была выявлена техническая неисправность, не позволяющая выполнить полёт безопасно. В настоящий момент готовится к рейсу резервный самолёт, предоставленный авиакомпанией. По данным официального канала авиаперевозчика на момент 27 апреля 13:33, плановое время вылета 14:30.

«Уральские авиалинии» приносят извинения за доставленные неудобства и рассчитывают на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности.

По данным онлайн-табло Кольцово, на момент 14:50 27 апреля в Кольцово также задерживается на 8 часов рейс «Победы» в Сочи, на 4 часа — рейс «Победы» в Москву и на полтора часа — рейс «Уральских авиалиний» в Ташкент.

ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, что три недели назад рейс «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Екатеринбург из Стамбула 5 апреля в 19:25, но отправление перенесли на следующее утро — на 10:55.