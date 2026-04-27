Минцифры ответило на жалобы туристов на проблемы с интернетом за рубежом

Российские государственные и коммерческие онлайн-сервисы, включая портал Госуслуг, банковские приложения, маркетплейсы и агрегаторы, продолжают функционировать для туристов за рубежом без сбоев. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

В ведомстве уточнили, что доступ к ключевым цифровым платформам сохраняется в обычном режиме. В частности, портал Госуслуг корректно открывается при подключении с иностранных IP-адресов.

Как подчеркнули в министерстве, туристы, находящиеся за границей, по-прежнему могут пользоваться всеми необходимыми услугами в полном объеме. При этом возможные трудности с доступом могут быть связаны с ограничениями, вводимыми отдельными странами или интернет-провайдерами.

В случае проблем с подключением специалисты рекомендуют сменить сеть, например, отказаться от Wi-Fi в пользу мобильного интернета или воспользоваться услугами другого оператора.

Также в Минцифры отметили, что при масштабных DDoS-атаках разработчики могут временно ограничивать зарубежный трафик для защиты инфраструктуры. В подобных ситуациях пользователям советуют повторить попытку входа позже.

Ранее в СМИ появилась информация о сложностях у российских туристов за рубежом с доступом к онлайн-банкингу и ряду ресурсов. Однако, по данным опроса TourDom.ru, масштаб этих проблем оказался преувеличен.