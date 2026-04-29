Туристка побывала в Стамбуле и пожаловалась на высокие цены

Российская туристка побывала в Стамбуле и пожаловалась на высокую стоимость товаров и услуг в этом турецком городе. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Если ситуация будет все так же разворачиваться, то больше в Стамбул я не поеду, тем более зимой. Лучше эти деньги потратить на отдых у моря, чем переплачивать абсолютно за все», — такими фразами описала свой опыт читательница издания.

Соотечественница пояснила, что цены на вход в популярные туристические достопримечательности снова выросли. Так, за посещение дворца Топкапы она отдала более 6 тысяч рублей, а за визит во дворец Долмабахче — 4,7 тысячи рублей. Стоимость входного билета в Айю-Софию, по ее словам, побила все рекорды и дошла до 10 тысяч рублей. Россиянка добавила, что сэкономить все же можно, купив специальный пропуск на сайтах туристических компаний примерно за 13 тысяч рублей.

Автор отзыва также поразилась ценам на одежду. Если раньше она покупала в Турции качественные джинсы за 500 лир (около 835 рублей), то сейчас за такие же нужно отдать более 1,5 тысячи лир (около 2,5 тысячи рублей). При этом качество товара «будет хромать».

«С покупками у меня в этот раз не сложилось: было жалко отдавать деньги за сувениры, которые несколько лет назад были намного дешевле. Поэтому, если вы планируете приехать в Стамбул, то накопите как можно больше, так как выделенных мною денег на покупки мне не хватило», — заключила туристка.

Ранее другая россиянка побывала на отдыхе в Стамбуле и описала цены на жизнь в турецком городе фразой «остались без штанов». Она посетовала, что продавцы на базарах завышают стоимость товаров и не хотят торговаться.