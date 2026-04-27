«Сидим в самолете с 7 утра»: туристы не могут вылететь из Москвы

Снегопад в конце апреля повлиял на работу столичных аэропортов. Прибытие и вылет рейсов корректируется. Воздушные гавани прикладывают все возможные усилия для выполнения рейсов в графике, но тем не менее сложности есть:

«Сидим в самолете с 7 утра. Сначала не взлетели. Потом вернулись на парковку и сказали, что тягач ждем. Сейчас вот снова уехали – надеюсь отправят», – сообщила в редакцию одна из туристок с рейса в Стамбул.

В то же время есть и те туристы, кто не почувствовал проблем из-за непогоды:

«Только что прилетел. Четко по расписанию. Но ветер над землей сильный».

Больше всего красных строчек на табло Внуково. В аэропорту еще ранним утром предупредили, что командиры воздушных судов принимают решение о возможности вылета в связи с погодными условиями. По состоянию на 9:30 мск наибольшие задержки достигали 8,5 часа. Настолько была задержана отправка HY606 в Самарканд Uzbekistan Airways и UT363 в Уфу. Около 10 рейсов «Победы» по России и в ближнее зарубежье были сдвинуты вправо на 6–8 часов.

На вылеты по туристическим маршрутам также повлияла непогода. Ajet VF276 взял курс на Стамбул на 5,5 часа позже запланированного, VF248 на том же направлении пока что сдвинут на 4 часа. ТК3015 в Анталью задержали на 6,5 часа. Пока что на 6 часов скорректировано время рейса NE611 в Хургаду Nesma Airlilnes, на 4 часа - NE643 в Шарм-эль-Шейх.

На прилет ночью во Внуково серьезно задержался только NE610 из Хургады, который прибыл на 5 часов позже – в 07:42. Самый большой перенос у «Победы» – DP742 из Ташкента на 11 часов. Его ждут только после 18:00. Прилет утреннего DP240 из Нижневартовска сдвинут на 8 часов, DP414 из Челябинска на 7 с половиной.

В Шереметьево наибольшая задержка на вылет у SU1000 в Калининград составляет 4 часа – его планируют отправить в 10:30. На 3 часа позже улетел борт нацперевозчика в Самару. Остальные корректировки не более полутора-двух часов.