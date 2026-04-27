Турфирмы обратились к губернатору из-за подорожания поездок в Фуюань

Представители туристического бизнеса Хабаровска обратились к главе региона с просьбой разобраться в резком скачке стоимости проезда до китайского города Фуюань. Поводом послужил новый тариф, который в этом году установил «Хабаровсководтранс» на теплоходе «70 лет Победы». Согласно расчетам предпринимателей, цена выросла почти на 70 % по сравнению с тем же периодом прошлой навигации. В результате сложившейся ситуации поездка на автобусе через Приморье или авиаперелет в Китай обходятся дешевле.

«Сама цена билета поднялась на 30 % по отношению к концу навигации 2025 года. А если брать начало навигации в 2025-м, то рост составил почти 70 %. В прошлый сезон два раза повышалась стоимость», – сообщили в одной из хабаровских турфирм.

Стоимость двухдневного тура на скоростном глиссере в нынешнем сезоне достигла в среднем 21 тысячи рублей. Перевозчик объяснил повышение удорожанием топлива. При этом «Хабаровскводтранс» анонсировал новую встречу с участниками рынка. Однако в турфирмах отмечают, что вновь прозвучало предложение выкупать жесткие блок-места на весь сезон без градации по стоимости. Многих такой подход не устраивает, поскольку даты в выходные и праздники раскупаются охотно, а будни остаются невостребованными – бизнес несет убытки. С учетом нынешних цен на билеты продать путевки в неликвидные дни станет крайне сложно, передает dvnovosti.ru.

Жители Хабаровска, узнав о расценках, начали искать альтернативные способы съездить в приграничный Китай. Как рассказала одна из горожанок по имени Анастасия, цены на проезд она называет «бешеными», тогда как обычные китайские гостиницы стоят около 50 юаней (меньше тысячи рублей в сутки). По ее мнению, при безвизовом режиме достаточно было бы купить билет на теплоход по доступной цене на речном вокзале, но вместо этого тарифы завышают. Она подсчитала, что поездка для супружеской пары обойдется в 42 тысячи рублей, что делает авиаперелет в Харбин более выгодным вариантом.

Для сравнения: авиабилеты из Хабаровска в Харбин туда и обратно можно приобрести за 20 тысяч рублей (без учета проживания). А тур из Владивостока в Хуньчунь на две ночи стоит 8–10 тысяч рублей с учетом проживания, экскурсий и завтраков. Недешевле, но доступнее путешествия в Фуюань обходится отдых в Яньцзи – до 13 тысяч рублей.

Напомним, китайская сторона подтвердила готовность продлить безвизовый режим для россиян еще на один год – теперь он будет действовать до середины сентября 2027 года. Эксперты полагают, что это решение увеличит турпоток, расширит географию поездок и привлечет новые инвестиции из КНР в Россию.