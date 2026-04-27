Поездка без визы: топ-15 стран для россиян

Куда поехать без визы россиянину в 2026 году - вопрос, который волнует миллионы туристов. Россияне могут посещать более 100 безвизовых направлений, и список за последние два года заметно расширился: в 2025 году без визы стал доступен Китай. Мы выбрали топ-15 стран по соотношению цены, качества и простоты въезда. Расскажем о точных сроках пребывания, требованиях к паспорту и нюансах, о которых не всегда предупреждают туроператоры.

Многие также задаются вопросом: изменился ли список безвизовых стран для россиян в 2026 году? Да. Часть направлений скорректировала условия - уточнения по каждой стране вы найдете ниже.

Коротко о главном

Безвизовых направлений: более 100 стран и территорий.

Топ-5 по популярности: Турция, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Грузия.

Максимальный срок без визы: до 1 года - Грузия.

По внутреннему паспорту РФ: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия.

Главные требования: загранпаспорт (срок действия от 3 до 6 месяцев после даты возврата), обратный билет, иногда финансовая гарантия.

Важное изменение: с 2025 года Китай доступен без визы на срок до 30 дней (пробный безвизовый режим действует до 14 сентября 2026 года).

Топ-15 стран без визы для россиян в 2026 году

Выбрали направления, которые лидируют по числу туристических поездок из России и отличаются простыми условиями въезда.

1. Турция

Стамбул, Голубая мечеть: главная мечеть города, одна из самых узнаваемых достопримечательностей Турции. Фото: iStock

Безвизовый срок: максимум 60 дней подряд, но не более 90 дней суммарно в течение любых 180 дней.

Турция остается самым популярным безвизовым направлением для россиян. Прямые рейсы из десятков городов, развитая инфраструктура, море с мая по октябрь. Въезд по загранпаспорту, срок действия - не менее 4 месяцев после выезда.

Требования: загранпаспорт, обратный билет.

Особенность: при длительном пребывании необходима регистрация в местной полиции.

2. Таиланд

Тайский традиционный катер на пляже в Таиланде. Фото: iStock

Безвизовый срок: 60 дней (в ближайшее время планируется сокращение до 30).

Лучший сезон - с ноября по апрель. Прямые рейсы из Москвы и ряда региональных аэропортов.

Требования: загранпаспорт (6 месяцев после въезда), обратный билет, финансовая гарантия от 10 000 бат (около 23 000 рублей по текущему курсу) на человека.

Важно: при въезде через сухопутную границу срок сокращается до 30 дней.

3. ОАЭ

Пляж Абу-Даби: чистый песок, теплое море, комфортный отдых в столице ОАЭ. Фото: iStock

Безвизовый срок: 90 дней за 180 дней. Если длительность пребывания в ОАЭ суммарно составила 90 дней в течение 180 дней от даты первого въезда, необходимо выехать из страны. Въехать обратно можно только по истечении 180 дней с даты первого въезда.

Объединенные Арабские Эмираты - популярное направление для пляжного и шопинг-туризма. Дубай и Абу-Даби принимают туристов круглый год, оптимальный сезон - с октября по апрель. Въезд по загранпаспорту.

Требования: загранпаспорт (6 месяцев), обратный или транзитный билет, бронь отеля.

Особенность: алкоголь разрешен только в лицензированных заведениях.

4. Вьетнам

Дананг, Вьетнам: мост Дракона - главная достопримечательность города, вид с набережной реки Хан. Фото: iStock

Безвизовый срок: 45 дней.

Вьетнам - одно из самых бюджетных пляжных направлений без визы. Нячанг, Фукуок, Дананг - разные климатические зоны, поэтому сезон зависит от региона. Прямые рейсы выполняются из Москвы и нескольких городов России.

Требования: загранпаспорт (6 месяцев), обратный билет.

Важно: на въезде иногда просят подтверждение бронирования жилья.

5. Китай

Великая китайская стена - символ Китая и одна из главных достопримечательностей страны. Уникальное историческое сооружение, видимое из космоса. Фото: iStock

Безвизовый срок: 30 дней.

Один из главных туристических вопросов последнего времени: можно ли поехать в Китай без визы в 2026 году? Да. С сентября 2025 года действует безвизовый режим для граждан России сроком до 30 дней.

Требования: загранпаспорт (6 месяцев), обратный билет.

Ограничение: безвизовый въезд - только прямой перелет или морской путь, не транзит.

6. Грузия

Монастырь Алаверди - древний храмовый комплекс в Кахетии. Фото: iStock

Безвизовый срок: до 365 дней.

Грузия предоставляет один из самых длительных безвизовых периодов в мире для россиян. Популярна у цифровых кочевников и семей с детьми. Тбилиси, Батуми, горные курорты Сванетии - разнообразие маршрутов на любой вкус.

Требования: загранпаспорт или внутренний паспорт РФ (при авиаперелете - только загранпаспорт).

Важно: обязательна медицинская страховка - это условие погранслужбы.

7. Армения

Гора Армаган (потухший вулкан) и хребет Варденис - панорама Гегамских гор и озера Севан. Фото: iStock

Безвизовый срок: до 180 дней.

Армения - одно из ближайших и доступных по цене направлений. Въезд возможен по внутреннему паспорту РФ при авиаперелете. Ереван, озеро Севан, монастыри - насыщенная культурная программа.

Требования: внутренний или загранпаспорт РФ.

Особенность: при въезде через сухопутную границу нужен только загранпаспорт.

8. Сербия

Нови-Сад, Сербия - город на Дунае с богатой историей, австро-венгерской архитектурой и знаменитой Петроварадинской крепостью. Фото: iStock

Безвизовый срок: 30 дней.

Сербия - европейское направление без визы. Белград активно развивает туристическую инфраструктуру, прямые рейсы из России выполняются регулярно. Популярна у тех, кто хочет посетить Европу без визовых сложностей.

Требования: загранпаспорт.

Регистрация: необходимо зарегистрироваться в полиции в течение 24 часов. Отель делает это автоматически.

9. Черногория

Прогулка по Перасту. Город на берегу Которского залива, известный своими дворцами и церквями. Фото: iStock

Безвизовый срок: 30 дней.

Черногория - небольшая, но живописная страна с Адриатическим побережьем. Бар, Будва, Котор - компактный маршрут для пляжного отдыха. Сезон - с мая по октябрь.

Требования: загранпаспорт.

Регистрация: обязательна в течение 24 часов. Отель выполняет ее самостоятельно.

10. Азербайджан

Панорама Баку с Пламенными башнями - знаменитыми небоскребами в форме языков огня. Фото: iStock

Безвизовый срок: 90 дней.

Баку - одна из самых быстро развивающихся туристических столиц региона. Современный город с историческим центром, включенным в список ЮНЕСКО. Хорошее авиасообщение с Россией.

Требования: загранпаспорт.

Особенность: при наличии израильских штампов в паспорте могут возникнуть вопросы на границе.

11. Узбекистан

Древняя крепостная стена Ичан-Кала в Хиве, Узбекистан. Город-музей под открытым небом с 2500-летней историей. Фото: iStock

Безвизовый срок: 30 дней.

Самарканд, Бухара, Хива - три объекта ЮНЕСКО в одной поездке. Узбекистан активно развивает туризм: новые отели, улучшенная инфраструктура. Один из самых доступных по цене маршрутов.

Требования: загранпаспорт.

Регистрация: при проживании не в отеле обязательна в течение 3 суток.

12. Казахстан

Астана, Казахстан. Панорама центра города с видом на монумент Байтерек - визитную карточку современной столицы. Фото: iStock

Безвизовый срок: до 90 дней.

Казахстан доступен по внутреннему паспорту РФ. Алматы и Астана предлагают удобную транспортную инфраструктуру. Подходит для коротких деловых поездок и транзита.

Требования: внутренний или загранпаспорт РФ.

13. Израиль

Панорама Тель-Авива: небоскребы на фоне средиземноморского побережья. Фото: iStock

Безвизовый срок: 90 дней.

Израиль - направление для культурного и религиозного туризма. Иерусалим, Тель-Авив, Мертвое море. Рейсы выполняются из нескольких российских городов.

Требования: загранпаспорт (6 месяцев), обратный билет, финансовая гарантия.

Важно: пограничный контроль в аэропорту Бен-Гурион очень тщательный - могут задавать подробные вопросы о цели визита.

14. Мальдивы

Мальдивы - место для спокойного отдыха и созерцания. Фото: iStock

Безвизовый срок: 30 дней с возможностью продления до 90 дней.

Визовый штамп ставят прямо на паспортном контроле при прилете. Необходим подтвержденный отель и обратный билет. Самое дорогое направление в нашей подборке.

Требования: загранпаспорт, бронь отеля, обратный билет.

Особенность: въезд разрешен только в туристических целях, алкоголь - только на курортных островах.

15. Аргентина

Водопад Игуасу на реке Игуасу - одно из новых чудес света, расположенное на границе Аргентины и Бразилии. Фото: iStock

Безвизовый срок: 90 дней.

Аргентина - самое дальнее направление в подборке, но и одно из самых интересных. Буэнос-Айрес, Патагония, водопады Игуасу. Прямых рейсов нет. Перелет с пересадкой займет от 16 часов.

Требования: загранпаспорт.Особенность: при въезде могут попросить финансовое подтверждение из расчета от 50 долларов (около 3700 рублей по текущему курсу) в день.

Список стран и регионов без визы для россиян в 2026 году

Помимо топ-15, россияне могут посетить без визы еще десятки стран. Ответ на вопрос, какие страны открылись для россиян без визы, зависит от формата въезда: безвизовый, виза по прибытии или ETA (электронное разрешение).

Европа без визы

Сербия - 30 дней

Черногория - 30 дней

Босния и Герцеговина - 30 дней

Северная Македония - 90 дней

Албания - 90 дней (только в летний период)Беларусь - без ограничений (по внутреннему паспорту)

Абхазия - без ограничений (по внутреннему паспорту)

Южная Осетия - без ограничений (по внутреннему паспорту)

Азия без визы

Таиланд - 60 дней

Вьетнам - 45 дней

Китай - 30 дней

Грузия - 365 дней

Армения - 180 дней

Азербайджан - 90 дней

Узбекистан - 30 дней

Казахстан - 90 дней

Киргизия - 60 дней

Таджикистан - 30 дней

Монголия - 30 дней

Гонконг - 14 дней

Шри-Ланка - виза по прибытии (30 дней)

Индонезия - виза по прибытии (30 дней)

Мальдивы - виза по прибытии (30 дней)Иордания - виза по прибытии (30 дней)

Центральная и Северная Америка без визы

Куба - виза-туркарта по прибытии (30 дней)Доминиканская Республика - туркарта по прибытии (30 дней)Никарагуа - 90 днейГватемала - 90 днейГондурас - 90 дней

Южная Америка без визы

Аргентина - 90 дней

Бразилия - 90 дней

Эквадор - 90 дней

Боливия - 90 дней

Венесуэла - 90 дней

Колумбия - 90 дней

Африка и Океания без визы

Танзания - виза по прибытии (90 дней)

Кения - ETA (электронное разрешение, 90 дней)

Эфиопия - виза по прибытии (30 дней)

Сейшелы - 30 дней

Мадагаскар - виза по прибытии (30 дней)

Фиджи - 120 дней

Вануату - 30 дней

Условия въезда без визы: требования и подводные камни

Безвизовый режим не гарантирует автоматический въезд. Пограничник вправе отказать, если документы не в порядке или есть основания подозревать нарушение.

Требования к загранпаспорту

Самая частая причина отказа - паспорт с недостаточным сроком действия. Стандартное правило:

3 месяца после предполагаемой даты выезда - минимальный порог для большинства стран;

6 месяцев - требование Таиланда, ОАЭ, Вьетнама, Китая, Израиля и ряда других.;

2 свободные страницы - условие для стран, где виза ставится по прибытии.

Проверяйте паспорт за 2-3 месяца до поездки - замена занимает от 1 месяца по стандарту и от 5 дней по срочному тарифу.

Деньги, билеты и отель: что реально требуют

Набор документов на пограничном контроле при безвизовом въезде:

Обратный или транзитный билет - фактически обязателен везде. Без него могут не пустить на борт еще в российском аэропорту.

Бронь отеля на первые 2-3 дня - просят в ОАЭ, Израиле, на Мальдивах.

Финансовая гарантия - в Таиланде это 10 000 бат на человека, в Израиле и Аргентине - около 50 долларов в день.

Медицинская страховка - обязательна для Грузии, для остальных направлений настоятельно рекомендуется.

Регистрация по месту пребывания: за что штрафуют

В ряде стран регистрация - не формальность, а юридическое требование:

Сербия, Черногория - в течение 24 часов. Отель регистрирует автоматически. При аренде жилья - через туристическую полицию.

Узбекистан - в течение 3 суток. Нарушение - штраф и проблемы при следующем въезде.

Вьетнам - отель регистрирует самостоятельно. При аренде апартаментов хозяин обязан уведомить полицию.

Штрафы за нарушение - до 1000 долларов, в ряде случаев - запрет на въезд.