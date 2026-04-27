«Как Анапа в разгар августа». Блогерша описала курорт Вьетнама

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина посмотрела список самых популярных международных направлений из Москвы на майские праздники 2026 года и поделилась своим опытом о поездках туда. Рейтинг она опубликовала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

На последнем месте оказался вьетнамский курорт Нячанг, который, по словам россиянки, переживает туристический бум благодаря безвизовому въезду, низким ценам и прямым рейсам. Но есть и обратная сторона такой популярности, добавила автор публикации.

«Мне в последнее время все чаще и чаще попадаются видеоролики с местных пляжей. И выглядит все примерно как Анапа в разгар августа: яблоку негде упасть, пройти по берегу — уже квест. Вьетнам от этого хуже не стал, просто конкретно Нячанг уже давно живет по законам масс-маркет», — такими фразами описала она курорт Азии.

Седьмое, восьмое и десятое места заняли китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Пекин. Лисейкина подчеркнула, что рейсов туда много, а колорита — «хоть отбавляй».

На шестом месте в рейтинге разместился тайский Пхукет, на пятом — столица Белоруссии Минск, а на четвертом — турецкая Анталья. В тройку лидеров вошли столица Армении Ереван, Мальдивы и Стамбул.

«Мальдивы давно перестали быть исключительно лакшери-курортом с виллами на отдельных островах. На обитаемых островах открылись местные гостевые дома с доступными ценами. Вполне вариант для тех, кто уже был в Турции и Таиланде и хочет просто пляжа и моря», — заключила автор.

Ранее российские туристы раскритиковали отдых во Вьетнаме из-за большого количества людей на пляже. Они начали отговаривать соотечественников ехать на море Нячанга, так как курорт притягивает слишком много отдыхающих.