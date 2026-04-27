Магазины в отелях Антальи начали принимать российские рубли

Отдыхающие на турецком побережье россияне получили возможность рассчитываться за товары российской валютой с помощью наличных средств или сканирования специальных кодов.

Туристы из России теперь могут свободно совершать покупки на территории многих курортных комплексов, передает РИА «Новости».

О доступных способах расчета путешественников информируют специальные русскоязычные наклейки на входах в торговые павильоны.

«Мы без каких-либо проблем принимаем оплату по СБП. Вы открываете приложение банка – абсолютно любого, мы показываем QR-код, вы его сканируете, и оплата проходит моментально», – рассказала сотрудница одной из гостиниц Белека.

По словам продавцов, гости из России регулярно пользуются этим методом, а также расплачиваются наличными или картами UnionPay. Стоимость товаров указывается в долларах, однако итоговая сумма конвертируется по актуальному курсу. Аналогичным образом можно оплатить услуги медицинских кабинетов.

При отсутствии работающего пластика отдыхающие также используют приложение Letim. Необходимость в альтернативных финансовых инструментах возникла из-за блокировки отечественных карт за рубежом и крайне невыгодных условий в местных обменных пунктах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские банки запустили оплату покупок в Турции по QR-коду.