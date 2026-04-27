Турпоток из России в Израиль сократился на треть в начале 2026 года

В первом квартале этого года количество посетивших еврейское государство россиян резко упало на фоне мартовского обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.

В первые три месяца 2026 года Израиль принял 10 тыс. 300 российских туристов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 32%, пояснила Воронцова, передает РИА «Новости».

При этом в январе и феврале показатели въезда из России превысили результаты аналогичных периодов за последние два года. По словам Воронцовой, текущую ситуацию можно назвать периодом бережного возрождения с позитивными ожиданиями. Она добавила, что сейчас самое подходящее время для поездки на курорты Красного и Мертвого морей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация разрешила российским авиакомпаниям полеты в Израиль.