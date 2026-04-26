Отдохнуть на Шри-Ланке предлагается за 50 тыс. рублей

Турпакеты на Шри-Ланку с отправлением из Москвы в ближайшие даты реально купить по ценам от 50 тыс. руб. на одного при двухместном размещении, что сопоставимо со стоимостью перелета на это дальнее направление.

© tourdom.ru

Сэкономить получится, воспользовавшись рейсами в Коломбо вечером, 28 апреля: обратно – 6 мая, то есть несколько праздничных дней туристы проведут на курорте.

Конечно, такие цены актуальны для туров в самые непритязательные гостинцы. Например, турпакеты в Asantha Guest House обойдутся в 102 тыс. руб. – 51 тыс. на человека (Здесь и далее указаны наличие и стоимость в сервисе Tourvisor по состоянию на 19:00 26 апреля. – Ред.).

Отдых в Gloria Grand 3* (Уванатуна) лишь на 3 тыс. подороже – 105 тыс. руб. Ценник в объектах 4* начинается от 116 тыс., за неделю в Club Bentota 4* нужно заплатить 122 тыс. руб.

Бюджета до 200 тыс. на двоих достаточно и для поездки в некоторые отели категории 5*, в том числе известных международных сетей. В частности, туры в Occidental Eden Beruwala 5* предлагаются за 148,6 тыс. руб. – размещение в номере superior с видом на океан.

За турпакеты в Sheraton Kosgoda Turtle Beach Resort 5* предлагается заплатить 161,5 тыс. руб.

Оба гостиничных комплекса – на курорте Бентота, в 100 м от берега.

Тур в Radisson Blu Resort Galle 5* обойдется от 166 тыс. руб.

А за 184,5 тыс. можно отдохнуть по системе all Inclusive в отеле Riu Sri Lanka Ahungalla 5* (Хикадува), причем в номере junior suite.

Если выбрать размещение с видом на море, цена составит 198 тыс. руб.

Конечно, со скидками продается относительно небольшая часть туров, которые не успели реализовать в оставшееся до вылетов время.

