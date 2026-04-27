Турция на майские: как отдохнуть на море за 100 тысяч рублей

Проверили в системах бронирования доступные варианты для тех, кто в последний момент решил бюджетно слетать на первомайские праздники в Турцию. Вояж получится очень короткий, но если есть непреодолимое желание оказаться в теплом климате возле моря хотя бы на чуть-чуть, то на двоих вполне хватит 100 тыс. руб. Все предложения были актуальны в 19:00 по московскому времени.

В онлайн-агрегаторах немало вариантов за эту сумму даже в отелях 4–5 звезд на 1–3 мая с утренним вылетом из столицы. Например, бюджета будет достаточно для тура с размещением в Crystal Flora Pearl Collection 5*. Отель в Бельдиби находится на первой линии со своим аквапарком. Queens Park Resort Goynuk 5* в Кемере обойдется в 98–99 тыс. Holiday Park Resort 5* в Аланье или Royal Atlantis Spa & Resort 5* в Сиде предлагают за 93 тыс.

Все вышеназванные отели работают по системе «ультра все включено». В эту сумму получится уместить проживание в номере либо стандартной категории, либо промо. Из минусов туров, которые предлагаются по этой цене, является слишком ранний вылет в последний день отдыха. Попытка выбрать более позднее отправление из Турции (где это возможно) приводит к увеличению бюджета минимум на половину, а то и вдвое.

А вот у тех, кто может отправиться в короткий турецкий вояж 30 апреля в середине дня, получится провести на турецких курортах за ту же сумму на ночь дольше. Например, отдых с размещением в Armas Labada (Ex. Asdem Labada Beach) 5* в Кемере предлагают за 92 тыс. В те же деньги обойдется тур с проживанием в Alaiye Resort & Spa 5* в Аланье. Этот вариант предлагают как горящий со скидкой в треть от первоначальной цены. Оба отеля работают по системе «ультра все включено».

Снижение на 35% от предыдущего прайса действует и на туры с проживанием в Сиде Armas Pemar Beach (Ex. Pemar Beach) 5* за 82 тыс. в промо или за 86 тыс. в стандарте.

В четверках есть варианты и с сэйлом в 50%. Например, в Arsi Blue Beach Hotel (Ex. Kemalhan Beach) 4* можно встретить первомай за 77 тыс. руб. с «все включено» и размещением в экономе. Во всех этих примерах также предполагается ранний вылет в Россию 3 мая. Ничего не поделаешь – бюджет слишком ограничен. Самые дешевые варианты на 30 апреля – 3 мая предлагают от 73 тыс. в отелях 3*. Цены на туры 1–3 мая начинаются от 83 тыс. также в «трешках».