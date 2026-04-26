Путешественников возмутили цены на фрукты в Пхукете

На Пхукете местные власти пообещали следить за ценами на кокосы после жалоб туристов на дороговизну тропических плодов на пляже Патонга. Чиновники пришли проверять уличных продавцов после того, как в соцсетях разгорелся скандал.

В ставшем вирусным видео молодой человек с возмущением рассказал, что кокос величиной с голову в его руках обошелся в 150 батов (350 руб.). По его словам, торговцы беззастенчиво завышают цены, якобы в другом месте он платил в 6 раз меньше. В комментариях местные жители раскритиковали иностранца, предложив ему возвратиться домой и там найти товар подешевле. Туристы же поддержали блогера, говоря о более высоких ценах на фрукты в туристических местах. В частности, в аэропорту острова Самуи видели ценник с 159 батами за кокос.

Инспекция выявила, что в основном кокосы на Патонг-Бич продавали по 100 батов, хотя еще зимой они там стоили в 2 раза меньше – 50 батов Сейчас же за такую цену их предлагают в торговых точках, если отойти подальше от береговой линии. Чтобы предотвратить споры по ценообразованию, местное торговое управление пообещало начать обсуждение этого вопроса с поставщиками уже в понедельник.

Российские туристы в пабликах, посвященных Таиланду, рассказывают, где они приобретают фрукты на отдыхе, в том числе загружают в корзины перед вылетом на родину манго, маракуйю, папайю, ананасы и другую экзотику. Среди самых больших точек на Пхукете – рынки Банзаан и Малин Плаза. На первом россиян нередко раздражает, что обычно нет ценников и приходится всякий раз спрашивать how much о приглянувшемся товаре.

«Мы брали на улице в лавках, чем дальше от пляжа, тем дешевле», – посоветовали в чате.

В Паттайе популярностью пользуется фруктовый рынок на так называемой Русской улице на Пратамнаке, где, пожалуй, самые конкурентные цены в курортном городе. Наши соотечественники также закупаются на рынке Ратанакорн, где всегда есть что выбрать из сладких плодов.

В соцсетях рекомендуют не жадничать, увидев цены, и не превышать требования авиакомпаний и погранконтроля России при перевозке фруктов.

Ранее TourDom.ru писал, что в аэропорту Пхукета туристок из Владивостока не пустили в самолет с большими корзинами: тара не соответствовала нормам ручной клади.