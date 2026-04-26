Путешественников возмутили цены на фрукты в Пхукете

Туристов возмутили цены на фрукты на пляжах Пхукета
На Пхукете местные власти пообещали следить за ценами на кокосы после жалоб туристов на дороговизну тропических плодов на пляже Патонга. Чиновники пришли проверять уличных продавцов после того, как в соцсетях разгорелся скандал.
В ставшем вирусным видео молодой человек с возмущением рассказал, что кокос величиной с голову в его руках обошелся в 150 батов (350 руб.). По его словам, торговцы беззастенчиво завышают цены, якобы в другом месте он платил в 6 раз меньше. В комментариях местные жители раскритиковали иностранца, предложив ему возвратиться домой и там найти товар подешевле. Туристы же поддержали блогера, говоря о более высоких ценах на фрукты в туристических местах. В частности, в аэропорту острова Самуи видели ценник с 159 батами за кокос.
Инспекция выявила, что в основном кокосы на Патонг-Бич продавали по 100 батов, хотя еще зимой они там стоили в 2 раза меньше – 50 батов Сейчас же за такую цену их предлагают в торговых точках, если отойти подальше от береговой линии. Чтобы предотвратить споры по ценообразованию, местное торговое управление пообещало начать обсуждение этого вопроса с поставщиками уже в понедельник.
Российские туристы в пабликах, посвященных Таиланду, рассказывают, где они приобретают фрукты на отдыхе, в том числе загружают в корзины перед вылетом на родину манго, маракуйю, папайю, ананасы и другую экзотику. Среди самых больших точек на Пхукете – рынки Банзаан и Малин Плаза. На первом россиян нередко раздражает, что обычно нет ценников и приходится всякий раз спрашивать how much о приглянувшемся товаре.
«Мы брали на улице в лавках, чем дальше от пляжа, тем дешевле», – посоветовали в чате.
В Паттайе популярностью пользуется фруктовый рынок на так называемой Русской улице на Пратамнаке, где, пожалуй, самые конкурентные цены в курортном городе. Наши соотечественники также закупаются на рынке Ратанакорн, где всегда есть что выбрать из сладких плодов.
В соцсетях рекомендуют не жадничать, увидев цены, и не превышать требования авиакомпаний и погранконтроля России при перевозке фруктов.
Ранее TourDom.ru писал, что в аэропорту Пхукета туристок из Владивостока не пустили в самолет с большими корзинами: тара не соответствовала нормам ручной клади.