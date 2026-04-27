Вьетнам впервые вошел в топ популярных направлений у российских туристов

В 2026 году Вьетнам впервые оказался в тройке самых популярных туристических направлений у российских путешественников, планирующих летний отдых. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики агрегатора «Турвизор».

Согласно данным экспертов, 44% всех проданных туров пришлись на Турцию. При этом средняя стоимость отдыха в этой стране составляет 222 тысячи рублей за девять ночей на двоих. На втором по востребованности месте расположился Египет, который выбрали 13% путешественников. Средний чек поездки туда составил 206 тысяч рублей. Вьетнам стал третьей по популярности страной. Отпуск в этой стране планируют 8% россиян.

Аналитики отметили, что особенно большим спросом пользуются курорты Нячанга, Камрань, Фантьет и Дананг. Рост интереса к отдыху во Вьетнаме вызван расширением чартерных программ и введением прямых рейсов из крупных городов России. Туристы также начали чаще искать новые направления, стараясь сохранить при этом привычный для себя уровень сервиса.

Точная цена туров во Вьетнам сильно зависит от перелета, поскольку проживание в этой стране составляет от 7-8 тысяч рублей за 10 дней на двоих в отелях категории три звезды.

В топ востребованных зарубежных направлений также вошли Таиланд, Абхазия и Мальдивы.

Премиум-тревел-эксперт «Адвентуры» Яна Климакова до этого рассказала «Газете.Ru», что эксперты фиксируют рост интереса туристов к Азии, стабильный спрос на проверенные направления и эволюцию формата all inclusive. По ее словам, Китай привлекает путешественников сразу в двух сегментах: пляжный отдых и насыщенные экскурсионные программы. Япония также набирает популярность среди россиян, отдающих предпочтение экскурсионным турам.