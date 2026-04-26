Туры в ОАЭ появились в продаже, несмотря на рекомендации Минэка

В системах онлайн-бронирования появились предложения туров в ОАЭ. В этом убедился корреспондент TourDom.ru 26 апреля.

© tourdom.ru

Есть варианты с отправлением из Москвы в мае – как на блок-чартерной перевозке, так и на регулярных рейсах, еще больший ассортимент – на июнь и следующие месяцы.

На данный момент снят только запрет Росавиации отечественным авиакомпаниям на продажу билетов в Эмираты. Этой возможностью воспользовался «Аэрофлот», поставивший с 1 июня перелеты из российской столицы в Дубай и Абу-Даби. Между тем позиция Минэкономразвития относительно турпоездок в страны Ближнего Востока, сформированная ведомством еще 3 марта, пока остается неизменной. Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от посещения ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Катара, Бахрейна и Кувейта. А туроператорам и турагентам – «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные государства».

По всей видимости, туркомпании, анонсировавшие туры в ОАЭ, исходят из того, что направление может открыться в любой момент, когда геополитическую обстановку на Ближнем Востоке сочтут приемлемой. Однако оперативно возобновить продажи будет непросто. Именно поэтому приходится заблаговременно публиковать предложения, чтобы получать заявки на глубину.

Основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов напоминает туроператорам об обязанности предупреждать туристов, что если рекомендации Минэка на момент начала тура не будут отменены, то отправиться в поездку не получится. В противном случае туркомпании грозит административная ответственность. Прямых санкций за несоблюдение рекомендаций Минэка в законодательстве нет, но могут использовать косвенные. Например, за введение потребителей в заблуждение: на сегодня штраф для юрлиц – 50 тыс. руб., но уже обсуждается вопрос о его десятикратном увеличении – до 500 тыс.

Туристам, в свою очередь, нужно учитывать, что продавец тура, конечно, не станет рисковать перспективой нарваться на ответственность за отправку клиента в страну, посещение которой пока официально считается небезопасным. Поэтому речь скорее всего идет о реализации туруслуг с «открытой датой»: поездку перенесут на более поздний срок, если рекомендации Минэка на момент запланированного вылета на отдых останутся в силе.