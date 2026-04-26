Туристов предупредили о рисках отравления на Бали

Туристам на Бали рекомендуют отказаться от употребления крепких алкогольных напитков. Среди них много подделок, поэтому есть высокие риски отравления метанолом.

Согласно данным организации «Врачи без границ», в Индонезии ежегодно регистрируется самое большое в мире количество таких случаев, особенно на Бали, Ломбоке и островах Гили. Чаще всего причиной становится арак – местный напиток на основе кокосовых цветов, риса и сахарного тростника, который можно купить в нелегальных «алкомаркетах», пишет The Bali Sun

Активисты создали в соцсети аккаунт с говорящим названием «Просто не пейте спиртное на Бали». Там регулярно появляются советы, как избежать опасности и что делать при отравлениях. Главная рекомендация – ограничиться пивом или вином, отказавшись от крепкого алкоголя, особенно если нет уверенности в его происхождении. Но и красивые этикетки на бутылках не гарантируют качество – зачастую их переклеивают с фабричных бутылок. Поэтому тем, кто покупает горячительное в duty free, рекомендуют после употребления сорвать наклейку и сломать крышку. Тогда эту тару не смогут повторно использовать для продажи подделки.

Отдельная зона риска – коктейли в барах. В них легко подмешать метанол, но по вкусу это незаметно. Симптомы появятся только через несколько часов, и последствия могут быть очень тяжелыми. Даже небольшое количество критично: около 30 мл – смертельная доза для взрослого человека, а примерно 10 мл способны привести к потере зрения. Без своевременной помощи отравление может вызвать кому, поражение мозга и летальный исход.

Подобные происшествия с туристами, в том числе российскими, неоднократно попадали в поле зрения СМИ. Например, в апреле 2024 года на Бали путешественница из России оказалась в больнице с тяжелым отравлением, выпив в баре. На Ломбоке в июне 2023-го двое иностранных гостей, включая россиянина, были госпитализированы после употребления местного арака.