Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники

В сервисе онлайн-бронирования путешествий, входящем в Российский союз туристической индустрии, рассказали о популярных направлениях поездок в майские праздники. «Вечерняя Москва» узнала, какие страны предпочитают посещать москвичи.

По данным крупного сервиса онлайн-бронирования, в первую десятку стран, благоприятных для путешествия, входят Белоруссия, Узбекистан, Турция, Армения, Грузия, Италия, Япония, Китай, Казахстан и Таиланд.

«Из-за того что в этом году майские праздники разделены, большинство москвичей остаются в столице», — рассказала эксперт по туризму Диана Фердман.

Специалист отметила, что из-за холодной погоды, которая наблюдается как в Москве, так и на Черноморском побережье, а также задержки курортного сезона и обильных дождей Турция уходит с лидирующих позиций для путешествий на выходные в мае.

«Самый большой спрос на данный период в этом году приходится на Вьетнам. Путешественники выбирают поездки в курортные города Камрань и Нячанг, поскольку сейчас там начался активный сезон», — добавила эксперт.

По словам Дианы Фердман, бесcпорным лидером как на майские праздники, так и в качестве маршрута для круглогодичного отдыха остается Китай, с которым у России налажены перелеты и тур-сообщения.

«По своему опыту скажу, что Италия сейчас не настолько популярна, как описывают. Европа до сих пор занимает второстепенные позиции в выборе россиян в качестве туристических маршрутов», — отметила эксперт.

Между тем на многих европейских курортах внедряют новые правила, которые касаются использования пляжного оборудования. Туристов, которые оставляют полотенца на шезлонгах, не используя их, могут привлечь к административной ответственности. Например, на пляжах Адриатического моря туристам может быть выписан штраф до 200 евро за «резервирование» мест.