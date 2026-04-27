Посол Аргентины опроверг планы об отмене безвизового режима для россиян

По словам посла Аргентины в РФ Энрике Игнасио Ферреры Виейры, действующее соглашение остаётся в силе и поводов для беспокойства нет. Документ о взаимных безвизовых поездках между Москвой и Буэнос-Айресом был подписан и вступил в силу в 2009 году. Тема поездок россиян в Аргентину получила дополнительное внимание на фоне роста так называемого родильного туризма, что сопровождалось расследованиями в отношении посреднических агентств и последующим ужесточением миграционных правил, пишет РИА Новости.

В мае 2025 года в законодательство республики внесли изменения. Согласно им иностранцы больше не могут подавать на гражданство сразу после рождения ребёнка в стране или заключения брака с гражданином Аргентины.