Европеец побывал в Белоруссии и рассказал, что его удивило в стране

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в столице Белоруссии Минске и удивился некоторым местным особенностям. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметил, что в городе много казино. За час прогулки он увидел больше пяти игорных заведений.

«Никогда об этом не думал, но почему-то я не ожидал увидеть так много казино в Беларуси. И реклама казино здесь тоже встречается во многих местах. Это популярное увлечение в Минске?» — такими фразами описал увиденное европеец.

Снейп также обратил внимание на чистоту на улицах города и обилие социальной рекламы — например, про помощь беременным, заботу о пешеходах и природе. Кроме того, по его словам, машины в Минске ездят аккуратно: не гоняют, а у зебры останавливаются заранее.

«Вот такой Минск для меня и стал с первого взгляда: чистый, порядочный, красивый. И еще очень спокойный. И немного похожий на Санкт-Петербург», — заключил иностранец.

