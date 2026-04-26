Россиянам рекомендовали отказаться от визитов в Мали

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное предупреждение для граждан, планирующих поездки в Мали. В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности МИД РФ настоятельно советует воздержаться от визитов в эту африканскую страну.

Тем россиянам, которые уже находятся в Мали, рекомендовано проявлять максимальную осторожность и принять дополнительные меры для защиты своей жизни и здоровья.

По информации дипломатического представительства в Бамако, на текущий момент данных о пострадавших среди граждан России не поступало. Обострение вызвано масштабной скоординированной атакой антиправительственных сил.

Утром 25 апреля более двух тысяч боевиков одновременно напали на военные объекты в четырех ключевых городах: Кати, Севаре, Гао и Кидале. В отражении нападения вместе с местными силами принимали участие российские подразделения.

