Туристов в Хургаде обеспокоил цвет моря: пляжи стали красными

Туристы на курортах Хургады обеспокоены: вода у побережья стала красной. Местные власти поспешили успокоить иностранцев: все дело в размножении кораллов. Наблюдаемое – это безопасное природное явление и не представляет угрозы для отдыхающих и окружающей среды.

Заявление администрации провинции Красного моря появилось на фоне панических слухов о происходящем. В одном из пабликов было высказано, что якобы по прибрежным водам прошлись химическими реагентами, чтобы бороться с медузами, которых в последние дни часто прибивает к берегу.

«Первый раз за 20 лет такое нашествие медуз, люди боятся заходить в море».

В другом комментарии выразили уверенность, что все это последствия разливов нефтепродуктов, которые повлияли на морскую живность. Россияне жаловались, что купальники «жутко» пахли после водных процедур, а у моря был весьма неприятный вид.

«Смотрела сегодня эти красные штуки вблизи, больше похоже на что-то биологическое, типа икринок», – поделилась впечатлениями одна из туристок.

Морские экологи объяснили феномен тем, что в конце апреля – начале мая некоторые виды кораллов выпускают миллионы красновато-розовых яиц (гамет), которые плавают на поверхности воды и придают ей непривычный оттенок.

Ученые уточнили: происходящее является показателем здоровья морской экосистемы, поскольку возможность кораллов к размножению способствует сохранению биоразнообразия в этом регионе Египта.

Ученые уточнили: происходящее является показателем здоровья морской экосистемы, поскольку возможность кораллов к размножению способствует сохранению биоразнообразия в этом регионе Египта.