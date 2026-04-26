Посол рассказал о сохранившемся среди россиян направлении туризма

Россиянки по-прежнему приезжают рожать в Аргентину, однако их число сократилось. О сохранившемся направлении туризма рассказал посол южноамериканской страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РИА Новости.

«Их число уменьшилось, возможно, в связи с новыми правилами, поскольку раньше было проще получить гражданство Аргентины. Сейчас его получить не так просто. Но они все равно приезжают», — сказал дипломат.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей назвал Россию одним из лидеров нового мирового порядка.