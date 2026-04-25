Туры в Турцию предлагают за 16 тыс. рублей

Недорогие туры в Турцию можно найти в системах бронирования сразу после майских праздников. Редакция TourDom.ru сравнила стоимость недельных поездок с вылетом из Сочи в Анталью 28 апреля – 2 мая, а также 9–12 мая.

© tourdom.ru

Один из наиболее бюджетных вариантов – тур на двоих за 32 тыс. руб. с проживанием в Aroma Butik Hotel 3* в Сиде, в 150 м от моря. Таким образом, на одного человека отдых обойдется в 16 тыс. руб. В стоимость включены завтраки, вылет из Адлера 12 мая.

За 33 тыс. руб. доступен 8-дневный тур с 12 мая в Kleopatra Aytur Apart Hotel 3* в Аланье, за 38 тыс. – в Elijah Hotel Boutique 3* в Кемере. Оба с отправлением из Сочи.

На майские праздники за такие же варианты туристы заплатят заметно больше. Например, тур на 7 ночей в Elijah Hotel предлагается на 20% дороже – за 46 тыс. руб., а стоимость поездки в Aroma Butik повышается на треть, до 41 тыс.

Резкое снижение цен связано с падением спроса сразу после длинных выходных. Кроме того, курортные отели категории 3* в Турции бронируют относительно редко.

Если же рассматривать популярные гостиницы уровня 4* и 5*, здесь действует другая тенденция. Туры в некоторые востребованные отели во второй половине мая вырастут в цене. В частности, недельная поездка в Belek Beach Resort 5* с вылетом из Сочи 28 апреля обойдется в 118 тыс. руб. на двоих (номер «комфорт стандарт», all inclusive). А с 12 мая аналогичный вариант стоит уже 184 тыс.

Отдых в Nirvana Dolce Vita 5* в Кемере подорожает с 155 тыс. на майские до 212 тыс. во второй половине месяца. Рассматриваем номер club room forest view с 28 апреля и с 10 мая.

Стоимость туров с размещением в других гостиницах после праздников не меняется либо корректируется незначительно. Например, поездка на 8 дней в Pine Beach Belek с 2 мая доступна за 138 тыс. руб., а с 12 числа – за 133 тыс.