Найдены недорогие варианты перелета в Европу

В системах бронирования можно найти недорогие варианты перелета в страны Европы из Москвы на майские даты.

Всего за 20 тыс. руб. доступны билеты round trip в Ларнаку с 6 по 14 мая на рейсах «Победы» и Wizz Air, с пересадкой в Гюмри. C багажом до 10 кг они обойдутся в 29 тыс. Из Внуково пассажиры доберутся в армянский аэропорт самолетом «Победы», а оттуда на Кипр – лайнером венгерского лоукостера.

Туристам надо иметь в виду длительную стыковку – на пути в Ларнаку она займет 18 часов, на обратной дороге в Москву – более суток. Потребуется повторная регистрация на рейс и сдача багажа.

Более комфортный вариант полета на Кипр получится, если воспользоваться рейсами армянской авиакомпании FlyOne Armenia с пересадкой в Ереване. Но он подороже – 35 тыс. руб. за перелет в обе стороны (50 тыс. – с чемоданом). Зато стыковки вполне легкие – всего 2–3 часа, а общее время время в пути – 7,5–8 часов. Кроме того, для многих важно, что не придется повторно регистрироваться и сдавать багаж.

Недорого можно слетать из Москвы в Милан и обратно с 6 по 27 мая. Билеты с пересадкой в Ереване продаются за 26 тыс. руб. (37 тыс. – если нужен провоз чемодана). Из Москвы в столицу Армении туристы доберутся на борту FlyOne Armenia, а из аэропорта Звартноц в Мальпенсу их доставит лайнер Wizz Air. Перелет средний по длительности – от 11 до 15 часов, из них 5–7 займет стыковка.

Более удобным перелет в Милан станет на рейсах AZAL, но он обойдется в указанные даты в 48 тыс. руб., а с чемоданом – в 55 тыс. Зато в Италию пассажиров отвезут за 10 часов, а обратно – за 11. Не потребуется и повторная регистрация в аэропорту Баку.

Но самый быстрый вариант – перелет в Милан самолетами Turkish Airlines. На маршрут Внуково – Стамбул – Мальпенса у пассажиров уйдет всего 8,5 часа, обратный путь будет еще короче. Но билеты обойдутся примерно в 3,5 раза дороже – 96 тыс. руб., правда, провоз багажа до 30 кг уже входит в стоимость.

Необходимо иметь в виду, что для въезда в Италию и на Кипр россиянам понадобится шенгенская виза. Сроки ее оформления сейчас увеличились, поэтому есть риск не успеть оформить ее до вылета. Поэтому билеты на ближайшие даты подойдут тем, кому повезло получить многократный шенген.